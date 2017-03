SPD-Antrag auf Verkehrsberuhigung umgesetzt

Schwarmstedt. Im vergangenen Jahr hatte der Rat der Gemeinde Schwarmstedt auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, in allen Wohngebieten Tempo-30-Zonen einzurichten, um dem Bedürfnis der Bürger nach mehr Sicherheit in ihrer Wohnumgebung zu entsprechen. Nun wurde die Maßnahme zur Verkehrsberuhigung umgesetzt: nach dem Aufstellen der Beschilderung liegt nun in allen Wohngebieten die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 Kilometern pro Stunde.