Truppmann-Ausbildung mit Erfolg bestanden

Verstärkung für die Freiwillige Feuerwehr Schwarmstedt

Schwarmstedt. Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schwarmstedt bekommt Verstärkung und das keinen Punkt zu früh. So konnten Lukas Karg und Jörn Buschmann schon zu Einsatz kommen, während Sturmtief Xavier in der Samtgemeinde wütete. Lukas hat mit seinen 16 Jahren die Jugendfeuerwehr hinter sich gelassen und gilt als einer der Gründungsmitglieder der Kinderfeuerwehr in Schwarmstedt. Seine Begeisterung für die Aufgaben der Feuerwehr führten ihn vor kurzem in die Einsatzabteilung. Jörn Buschmann gilt als Quereinsteiger. Jörn meldete sich eines Tages bei unserem Ortsbrandmeister und äußerte sein Interesse, dabei sein zu wollen. Nun haben beide die Grundvoraussetzung für den Einsatzdienst erfüllt und leisten nun ihren Einsatz für den Nächsten. Ob über die Jugendfeuerwehr oder als Quereinsteiger, wer Interesse hat, den informiert die Feuerwehr auch gern über die Voraussetzungen und den weiteren Weg.