Und hell wird alle Dunkelheit

Weihnachtsgottesdienste in Heilig Geist Schwarmstedt

Schwarmstedt. Die katholische Kirche Heilig Geist in Schwarmstedt feiert am Heiligabend die Christmesse um 17 Uhr. In diesem Gottesdienst führen die Mitglieder des Jungen Chores sowie weitere Spieler wieder ein musikalisches Krippenspiel auf, das in den letzten Wochen mit viel Einsatz und Liebe einstudiert wurde. Auch der Kirchenchor der Gemeinde wird zu der festlichen Gestaltung beitragen. Am 25. Dezember findet keine Heilige Messe statt, am zweiten Weihnachtstag beginnt der Gottesdienst wie gewohnt um 9.15 Uhr.