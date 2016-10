Vogelausstellung in der Stadthalle Walsrode

Aufeinandertreffen der schönsten und besten exotischen Vögel aus dem Heidekreis

Heidekreis. Die Vogelfreunde Schneverdingen richten am Wochenende 29./30. Oktober wieder ihre Vereinsschau die 27. Offene Heidemeisterschaft in der Stadthalle Walsrode aus. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen der schönsten und besten exotischen Vögel aus dem Heidekreis. Mit von der Partie sind unter anderen der kleinen Zebrafinken aus Australien bis zum großen Ara aus Südamerika in bunt geschmückten Volieren und Vitrinen. Die liebevoll geschmückten Kleinbiotope werden von den Mitgliedern aus dem Verein als Rahmenschau hergerichtet und mit ihren Pfleglingen mit Leben erfüllt. Die Volieren und Vitrinen sollen zum Verweilen in der Halle einladen und „Lust“ machen vielleicht selbst in die Vogelhaltung einzusteigen. Die Rahmenschau soll von den Zuschauern bewertet werden, hier zählt dann der objektive Eindruck und nicht das geschulte Auge des Richters. So wird sich die Stadthalle während der Ausstellung in ein kleines natürliches und bunt geschmücktes Paradies verwandeln. Wer Fragen zum Thema der Vogelhaltung hat kann sich an die Mitglieder der Ortsgruppe Schneverdingen wenden.Im Wettstreit um den besten Vogel werden mehr als 300 gefiederte Freunde erwartet, die sich in Bewertungskäfigen dem kritischen Blicken der Richter unterwerfen dürfen. Das Richten der Vögel findet vor Öffnung der Schau am Sonnabend statt. So werden Preise für den besten Papageien, Wellensittich, Kanarienvogel und Prachtfinken vergeben. Die Ausstellung soll dem Besucher das Hobby der Vogelliebhaberei und die Verantwortung für das einzelne Geschöpf nahe bringen. In der Halle wird es dann genug Möglichkeiten geben, sich mit den Mitgliedern der Ortsgruppe über die Vogelhaltung zu unterhalten. Dabei werden auch Infotafeln über das schöne Hobby in der Halle zu sehen sein. Wer dann Lust auf einen Vogel als Haustier hat kann auf der Vogelbörse das ein oder andere Schnäppchen machen – alles natürlich nach den aktuellen behördlichen Bestimmungen.Für die kleinen Gäste, die bis zum Alter von 14 Jahren freien Eintritt genießen, wird es einen Parcours in der Halle mit einzelnen Stationen geben, an denen sich die Kinder mit Anhang bei einigen Aufgaben mit dem Hobby der Vogelliebhaberei beschäftigen können. Dabei dürfen die „Großen“ den „Kleinen“ bei den Aufgaben helfen. Für die besten Ergebnisse werden Preise bereitgestellt, die nach Ende der Auswertung, den Gewinnern zugesandt werden.In der Halle werden auch Stände mit handwerklichen Arbeiten zu sehen sein wie in den Jahren zuvor, gleichzeitig wird die Halle herbstlich hergerichtet sein. Eine reichhaltige Tombola mit vielen tollen Preisen und ein Glücksrad rundet die Sache ab. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen in der Halle durch die gastronomische Betreuung im ausreichenden Maße gesorgt, Parkplätz stehen vor der Halle zur Verfügung. Geöffnet ist die Schau am Sonnabend, 29. Oktober, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, von 9 bis 17 Uhr.