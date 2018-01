Volleyballturnier in Bothmer

Schon Tradition bei Feuerwehren

Bothmer. Mittlerweile ist es schon Tradition geworden, dass sich die Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt am Anfang des neuen Jahres bei einem Volleyballturnier im sportlichen Wettkampf messen. Sechs Mannschaften konnte der Ausrichter, die Feuerwehr Bothmer, in der Sporthalle begrüßen. Spaß und kameradschaftlicher Austausch stehen bei diesem Turnier im Vordergrund. Nach der Vorrunde, jedes Team spielte gegeneinander, mit spannenden Spielen, wurden bei begeisternder Stimmung die Finalspiele ausgetragen. Siegreich konnte das Gewinner-Team Lindwedel 2 den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Auf den Plätzen folgten die Mannschaften aus Bothmer, Lindwedel 1 und Buchholz. Das nächste Turnier, Anfang 2019, wird in Buchholz ausgerichtet.