Gastgebene Feuerwehr erringt Sieg

Lindwedel. Auch in diesem Jahr lud die Lindwedeler Wehr die benachbarten Feuerwehren der Samtgemeinde zu einem Volleyballturnier in Lindwedel ein. Der Einladung folgten die Wehren aus Buchholz, Bothmer, Hope und Marklendorf. Gespielt wurde in Mannschaften mit sechs Personen und die Spielzeit betrug jeweils zehn Minuten. Die Lindwedeler Kameraden sorgten für das leibliche Wohl und einen reibungslosen organisatorischen Ablauf. Nach spannenden Spielbegegnungen konnten letztendlich die Lindwedeler Kameraden das Turnier vor den Mannschaften aus Bothmer, Hope und Buchholz/Marklendorf gewinnen. Neben dem sportlichem Aspekt diente das Turnier dem Spaß und dem kameradschaftlichen Austausch der Feuerwehrkameraden. Alle Beteiligten freuten sich über eine gelungene Veranstaltung.