Vorstandssitzung der SPD

Neubau der Mensa an Grundschule Lindwedel besichtigt

Schwarmstedt. Bei der letzten Vorstandssitzung des SPD Ortsvereins der Samtgemeinde Schwarmstedt besuchte der Vorstand den Neubau der Mensa an der Grundschule in Lindwedel. Leider ist es bei dem Neubau aus unterschiedlichen Gründen zu nicht unerheblichen Verzögerungen gekommen. Alle Vorstandsmitglieder waren von der großzügigen Lösung des Raumproblems angetan und gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der Erweiterungsbau im Herbst genutzt werden kann. Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Lindwedel informierte über einen Antrag der Fraktion, in der Nähe der Grundschule Parkmöglichkeiten für die Eltern zum Ein- und Aussteigen der Kinder abseits der Schule zu schaffen. Dieser Vorstoß wurde einhellig begrüßt. Erneut beschäftigte sich der Vorstand mit der Einrichtung eines Hundefreilaufplatzes in Schwarmstedt. Hier ist man auf Hinweise auf eine geeignete Fläche dankbar. Außerdem wird auf der Internetseite unter www.spd-schwarmstedt.de eine Umfrage eingestellt, in der Nutzungsinteressenten ihr Interesse bekunden können.