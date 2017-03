Vortrag über Kinderängste

Thomas Rupf als Gast des Präventionsrats im Uhle-Hof

Schwarmstedt. Wie schon im vergangenen Jahr hat der Präventionsrat der Samtgemeinde Schwarmstedt zu seinem Frühjahrsvortrag Thomas Rupf eingeladen. Der bekannte und gefragte Referent hatte 2016 mit seinem Vortrag über „Wutzwerge“ das Publikum im ausverkauften Uhle-Hof total begeistert, so dass der Vorstand ihn sofort zu einem weiteren Termin gebucht hat. In diesem Jahr geht es um Kinderängste. Kinder können große Ängste entwickeln, oft genug ohne dass die Erwachsenen das Ausmaß sofort erkennen. Auch die Ursachen sind oft schwer zu erforschen und schließlich weiß man als Vater oder Mutter oft auch nicht, was man dagegen unternehmen kann. Da kommt der Rat des hochkarätigen Referenten gerade recht.Der Diplompädagoge hält im gesamten Bundesgebiet Vorträge zu interessanten Themen; bisher über 1.400 Veranstaltungen mit circa 100.000 Zuhören hatten immer das gleiche Ziel: Den Zuhörern die Angst vor der Erziehung zu nehmen und Wege aufzuzeigen, den alltäglichen Herausforderungen gelassener zu begegnen. Selbst Vater von fünf Kindern versteht es der Fachmann seine Vorträge mit der nötigen Portion Humor zu versehen und die Gäste auch mit seinem darstellerischem Talent zu begeistern, so dass die Zuhörer nicht nur Informationen mit nach Hause nehmen, sondern ganz nebenbei auch gut unterhalten werden. In Schwarmstedt soll es für Eltern, Kita-Mitarbeiter, Lehrer und andere Interessierte in diesem Jahr also voranging um Kinderängste gehen.Jeder möchte einem Kind helfen, wenn es Angst hat, gerade weil man als Erwachsener die Ängste als übertrieben oder gar grundlos ansehen muss. Man weiß, dass keine Monster unter dem Bett sein können; aber was macht man mit dem Kind, das deshalb nachts nicht schlafen will? Und wie handelt man erst bei Trennungsängsten, wo man sie selbst irgendwo doch auch hat oder wo zum Beispiel die Trennung der Eltern Ursachen dafür gibt und man als Elternteil vielleicht auch noch selbst ein schlechtes Gewissen hat.Thomas Rupf zeigt Wege auf, mit der Problematik gelassener umzugehen.Niemand, der Kinder und Jugendliche erzieht, wird dabei die perfekte Lösung erwarten, aber Thomas Rupf schafft es immer, die Zuhörer zu einer verschworenen Solidargemeinschaft zusammenzuschweißen. Ein gutes Gefühl und sicher ein Grund für seine Popularität.Der Präventionsrat freut sich auf viele interessierte Zuhörer am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Uhle-Hof. Es wird ein Eintrittsgeld von drei Euro erhoben; Fortbildungsbescheinigungen können ausgestellt werden.