Weihnachtswunschbaum im REWE am Mönkeberg

Nun kann der Kunde den Stern vom Tannenbaum abnehmen, ohne zu wissen, welchem Kind er gehört, das gewünschte Geschenk besorgen und dann bis zum 17. Dezember wieder unter den Baum legen. Der Preis des Geschenkes soll 15 Euro nicht übersteigen. Der Name des Kindes und dessen Wunsch auf dem Stern werden einer zuvor angelegten Liste zugeordnet und das Geschenk noch vor Heiligabend den Kindern übergeben. Für strahlende Augen ist gesorgt, das ist sicher. Zum Abschluss der Aktion am 17. Dezember ab 12 Uhr beginnt ein kleines Fest bei REWE mit Bratwurst, Kartoffelpuffer und heißen Getränken (heiße Schokolade und Glühwein). Für musikalische Weinachtstimmung sorgt das Team von Allround Event.Mit dem Verkaufserlös wird die Aktion Stammzellenspende für Stephan im Heidekreis unterstützt und der Betrag somit an die DKMS weitergeleitet mit freundlicher Unterstützung der Sponsoren: Malermeisterbetrieb Thomas Kosiol, bauSpezi Rades, Dienstleistungen rund ums Haus Andreas Banasiak, Zeltverleih Lührs, Ostalski Bau, Allround Event, HK Baustoffe und Raum – Design Oliver Dageförde.