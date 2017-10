Weiterhin Nachfrage in Schwarmstedt

Gedenkmünzen zur 850-Jahr-Feier können nachbestellt werden

Schwarmstedt. Im Rahmen der 850-Jahr-Feier von Schwarmstedt wurden von der Firma Simm aus Renningen Gedenkmedaillen geprägt, die speziell für das Jubiläum entworfen worden waren; am Festwochenende vor den Augen der Besucher mit dem Fallhammer direkt vor Ort, aber auf Vorbestellung auch limitierte und nummerierte Exemplare aus Silber und Gold. Die Münzen zeigen auf der Vorderseite ein Bild der Schwarmstedter St.-Laurentius-Kirche und auf der Rückseite das Logo des Jubiläumsjahrs.Interessenten, die die Münzen schon vor dem Festwochenende bestellt hatten, konnten sie direkt beim Münzpräger auf dem Festplatz abholen. Andere Besucher bestellten und bezahlten ihre Münzen erst beim Fest. Diese Medaillen sind jetzt fertig und können in der Lottoannahmestelle beim Schuhhaus von Bostel abgeholt werden. Da es immer wieder diesbezügliche Anfragen gibt, ist es dort auch bis zum 31. Oktober möglich, weitere Münzen zu bestellen. Die Gedenkmedaillen sind aus 999 Feinsilber, 333 Gold oder 999 Feingold. Sie sind auf 300 (Silber) und je 30 (Gold) Exemplare limitiert, wiegen jeweils circa elf Gramm und werden mit einem Zertifikat ausgeliefert. Eine nummerierte Münze aus Feinsilber kostet 28 Euro, ein passendes Etui 2,50 Euro; eine Münze aus 333 Gold kostet mit Münzdose und Etui 325 Euro; ein Exemplar aus 999 Gold ebenfalls mit Zertifikat, Münzdose und Etui 725 Euro.Bei den Goldbestellungen kann man sich in vorbereiteten Listen eintragen, erhält dann direkt von der Fima eine Rechnung und bezahlt vorab per Überweisung. Die Silbermünzen werden im Schuhhaus von Bostel bezahlt und dort später auch ausgegeben.Die Münzen sind eine ganz besondere Erinnerung oder auch ein wertvolles Geschenk für den nächsten Geburtstag oder die goldene Hochzeit oder eine andere bedeutende Gelegenheit; auch das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit.