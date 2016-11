Wi mookt allens platt!

Ein plattdeutscher Abend im Uhle-Hof

Schwarmstedt. Ein Heimatabend der besonderen Art gibt es am Freitag, 11. November, um 20 Uhr in der Mensa der KGS zum 30-jährigen Bestehen des Vereins Uhle-Hof: Gastgeber Werner Momsen erwartet den Plattdüütsch-Verteller Spiekermann, der aber im Stau stecken geblieben ist. Fiete vom Shantychor „Lütt un Lütt“ springt ein und lässt seinen wunderbaren Tenor erklingen. Als der Star des Abends dann endlich erscheint, begreift er schnell: hier löppt allens verkehrt. Aber das Publikum muss unterhalten werden... Ein grotesk-satirisch plattdeutscher Abend mit deftigen Döntjes, urkomischen Szenen und schallerndem Gesang, dargeboten von guten alten Bekannten: Klappmaulkomiker Werner Momsen, Tenor Henning Kothe (auch als Pianist tätig) und Gerd Spiekermann (Plattredakteur von NDR 90,3). Die drei versprechen: So platt weern wi lang nich! Auch wer nicht perfekt im Plattdeutschen ist wird seinen Spaß haben.Karten erhalten Interessierte für 15 Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Gramann, Telefon (0 50 71) 9 82 20, Restkarten gibt es an der Abendkasse.