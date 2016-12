Wie viele Weihnachtsmänner kommen zu REWE?

Feuerwehr Lindwedel möchte Weihnachtswette gewinnen

Lindwedel/Schwarmstedt. Die große Weihnachtswette möchte in diesem Jahr die Feuerwehr Lindwedel gewinnen. Der REWE-Markt in Schwarmstedt wettet, dass die Feuerwehr Lindwedel es nicht schafft, am Sonnabend, 17. Dezember, um 14 Uhr, 50 kostümierte Weihnachtsmänner in den REWE-Markt zu schicken, die dann gemeinsam das Lied „Heute, Leute wird´s was geben“ singen. Sollte REWE die Wette verlieren, erhält die Feuerwehr Lindwedel 500 Euro für einen wohltätigen Zweck. Die Kameraden der Feuerwehr treffen sich am Sonnabend um 13 Uhr am Gerätehaus und fahren gemeinsam nach Schwarmstedt. Die Feuerwehr freut sich auch über weitere Unterstützer, die zum Gelingen der Wette beitragen möchten. Und natürlich sind alle, die sich vom Ausgang der Wette überzeugen möchten, herzlich eingeladen dabei zu sein.