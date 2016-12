WIR-Vorstand trifft den Nikolaus

Weihnachtsaktion der Mitglieder gut angelaufen

Schwarmstedt (awi). Der Erfolg gibt den WIR-Mitgliedern Recht: Gute Ideen muss man einfach ausprobieren und nicht lange schnacken und diskutieren. Aus dem Adventskalender ist in diesem Jahr die WIR-Weihnachtsaktion 2016 geworden und sie wird gut angenommen. Die Mitgliedsbetriebe bieten ihren Kunden in der Adventszeit einen bunten Strauß von Aktionen an. Die ersten eineinhalb Wochen sind um, einige Aktionen waren sehr gut, andere zufriedenstellend frequentiert. Eine endgültige Bilanz wird sich erst am Ende ziehen lassen. Am Nikolaustag trafen sich die WIR-Vorstandsmitglieder Martin Burghardt, Thomas Wiebe und Kerstin Hey zur Nikolausaktion des neuen WIR-Mitglieds Saskia Böttcher im neuen Geschäft LAVIADA-Wohntrends an der Celler Straße, hielten bei Glühwein und Keksen einen kleinen Plausch mit dem Nikolaus und bewunderte die Warenvielfalt von Saskia Böttcher, die mit ihrem Geschäft von Langenhagen nach Schwarmstedt umgezogen ist und den Schwarmstedtern jetzt einen bunten Mix von Wohnideen bis Restposten von Kleidern von Katalogshootings bietet. Alles aufzuzählen fällt schwer. Einfach mal vorbeischauen und sich selbst ein Bild machen, ist einfacher.Die Weihnachtsaktionstermine in der nächsten Woche: Am 13. Dezember können sich Interessierte im Büro für Personalabrechnung und Buchführung Kerstin Hey an der Bahnhofstraße 12 bei Tee, Keksen und mehr die Weihnachtsgeschichte anhören. Am 15. Dezember bietet der Kie-bitzmarkt von 16 bis 17.30 Uhr Basteln mit Kindern ab fünf Jahren an.Um Anmeldung unter Telefon (0 50 71) 9 80 40 wird gebeten. Das Schuhhaus von Bostel lädt am 16. und 23. Dezember zum Rabatte würfeln ein: Jeweils ab 15Uhr können sich die Kunden ihren ganz persönlichen Rabatt für diesen Tag zwischen vier und 24 Prozent erwürfeln. Martina Klemmer, selbstständige JEMAKO-Vertriebspartnerin amMühlenweg 15 in Hademstorf zu einer sauberen Adventsparty „Weihnachtsaktion mit JEMAKO“ ein und veranstaltet am 22. Dezember einen weihnachtlichen Lagerverkauf. Die Fleischerei und Partyservice Heims in Schwarmstedt veranstaltet vom 1. bis 23. Dezember eine große Weihnachtstombola. Coupons gibt es auch direkt in der Fleischerei. DieZiehung erfolgt am 27. Dezember um 15 Uhr in der Fleischerei. Ebenfalls vom 1. bis 23. Dezember kann jeder Gast der Kochschule Mahlzeit immer montags bis freitags durchverschiedene Spiele seine Mahlzeit gewinnen. Bei MesseMode in Schwarmstedt können die Kunden am 10. und 17. Dezember am Glücksrad drehen. Bei Kühl Optik gibt es vom 12. bis 17. Dezember 20 Prozent auf jede Brillenfassung. Im Wellness-Café Froschkönig in Buchholz läuft vom 1. bis 23. Dezember eine Gutschein-Aktion, bei der alle Käufer eines Gutscheins ab einem Wert von 30 Euro ein kleines Geschenk bekommen.