Zehn „Grüne Hausnummern“ im Heidekreis vergeben

Energieagentur Heidekreis verleiht Auszeichnungen für besonders energieeffizientes Bauen und Sanieren

Heidekreis. Ihr vorbildliches Engagement für ein energieeffizientes Zuhause können weitere zehn Hauseigentümer aus dem Heidekreis jetzt erstmals auch nach außen zeigen: Im Rahmen einer Verleihungsveranstaltung in Bad Fallingbostel haben die Energieagentur Heidekreis, der Verband Wohneigentum Niedersachsen und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen ihnen feierlich die „Grüne Hausnummer“ verliehen. Um diese Auszeichnung hatten sich Eigentümer von beispielhaft modernisierten oder im hohen Energiestandard gebauten Wohngebäuden im Vorfeld beworben. Zehn von Ihnen haben nun Plaketten für ebenso viele Häuser erhalten. Außerdem wurden unter allen anwesenden Ausgezeichneten drei attraktive Geldpreise verlost.„In privaten Haushalten werden rund 85 Prozent des Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser benötigt, das Einsparpotenzial in dem Bereich ist also sehr groß. Das macht das Engagement der ausgezeichneten Hauseigentümer umso wichtiger, “ sagte Dr. Isabell Kiepe von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Gemeinsam mit Dominique Diederich, Leiter der Energieagentur Heidekreis, und Torsten Mantz vom Verband Wohneigentum Niedersachsen übergab sie die individuellen Hausnummern an die Gebäudeeigentümer. „Damit sind ab jetzt noch mehr gute Beispiele in der Region für jeden sichtbar“, freute sich Diederich. Bereits im März dieses Jahres wurden nach einer ersten Bewerbungsphase, die im letzten Winter lief, 26 „Grüne Hausnummern“ im Heidekreis vergeben.Begrüßt wurden die anwesenden Hausbesitzer im Sparkassenhaus in Bad Fallingbostel durch den Ersten Kreisrat Oliver Schulze, der noch einmal die Bedeutung der Themen Energie und Klimaschutz für den Heidekreis herausstellte. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer war dank Unterstützung der Kreissparkasse ebenfalls gesorgt. So entwickelte sich nach der offiziellen Verleihung der Hausnummern ein lockerer fachlicher Austausch unter den Anwesenden.Die Grüne Hausnummer ist eine Auszeichnung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Sie zeichnet in Kooperation mit regionalen Partnern vorbildlich sanierte oder gebaute Wohngebäude aus. Eigentümerinnen und Eigentümer, die Ihren Neubau mindestens als Effizienzhaus 55 fertiggestellt haben oder ihren Altbau besonders energieeffizient saniert haben, können sich mit der „Grünen Hausnummer“ auszeichnen lassen.