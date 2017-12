IG-BuMa stellt Schild in Nähe des geplanten Hallenstandortes auf

Marklendorf. Gegen die geplante Ansiedlung einer neuen riesigen Logistikhalle wendet sich, wie bereits in den örtlichen Pressemedien berichtet, die Interessengemeinschaft Gewerbeentwicklung Buchholz-Marklendorf (kurz: IG-BuMa).Die IG-BuMa hat sich zum Ziel gesetzt, die Interessen interessierter und betroffener Bürger zu bündeln und durch Information und gemeinsame Aktionen zu bewirken, dass dieses Vorhaben durch die Entscheidergremien letztendlich noch abgelehnt wird. Dieses Ziel wird von vielen Bürgern unterstützt. Die stetig ansteigende Zahl von Teilnehmern an den Zusammenkünften beweist, das dieses Thema in der Gemeinde polarisiert und bewegt, viele Bürger direkt oder indirekt betrifft und beschäftigt. Als erstes dauerhaftes und weithin sichtbares Zeichen des Protestes wurde jetzt am Sonntag, 3. Dezember, auf dem Grundstück gegenüber des vorgesehenen Hallenstandortes an der B 214 von Mitgliedern der IG-BuMa ein Protestplakat installiert, weitere werden an anderen Standorten folgen. Auch andere Aktionen sind bereits in Vorbereitung oder Umsetzung. Mitglieder und Interessierte treffen sich wieder am Sonntag, 10. Dezember, um 10.30 Uhr in Plesses Gasthof in Buchholz.Hier sind auch alle willkommen, die sich vielleicht nur einmal informieren wollen.