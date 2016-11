Einbrecherpaar lässt Fahrräder am Tatort zurück

Buchholz/Aller. Am Mittwoch, 9. November, gegen 22.50 Uhr versuchte ein Einbrecherpaar mittels Werkzeug in die Sporthalle am Kirchweg in Buchholz/Aller einzubrechen. Auf der Flucht ließen die beiden zwei Fahrräder zurück, von denen eines am Lenker und am Schutzblech beschriftet ist. Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 entgegen.