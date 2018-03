Zinke: Verständigung zwischen Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden ist entscheidender Schritt auf dem Weg zur Beitragsfreiheit

Heidekreis. Die Niedersächsische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände haben sich vorbehaltlich noch ausstehender Gremienentscheidungen auf Eckpunkte zur Finanzierung der Beitragsfreiheit im Kindergarten verständigt. Bereits ab dem 1. August 2018 wird der Kindergarten für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr im Umfang von bis zu acht Stunden täglich auch im Heidekreis beitragsfrei.

Landtagsabgeordneter Zinke begrüßt die vorläufige Einigung zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden: „Das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Beitragsfreiheit. Die Landesregierung hat immer gesagt, dass die Kommunen einen angemessenen und fairen Ausgleich für die entfallenden Elternbeiträge erhalten werden und mit den vereinbarten Eckpunkten wird dieses Versprechen gehalten. Ich hoffe nun auf eine schnelle Klärung der noch verbliebenen offenen Fragen.“

Für die Eltern von Kindergartenkindern im Heidekreis sei die Einigung eine ausgesprochen gute Nachricht, so der Abgeordnete. Diese würden bereits ab diesem Jahr massiv entlastet, zum Teil um mehrere hundert Euro im Monat. „Ich hoffe, dass der Abbau dieser finanziellen Hürde dazu führen wird, dass möglichst jedes Kind in Niedersachsen in den Genuss der frühkindlichen Bildung kommt. Die Beitragsfreiheit und die Verbesserung der Betreuungsqualität gehen dabei Hand in Hand.“