Auswärtssieg in Essel

SV Lindwedel mit zehn Punkten Vorsprung an Tabellenspitze

Lindwedel. Am vergangenen Wochenende gastierte in der Fußball-Kreisliga der SV Lindwedel bei der Reserve des SV Essel. Lindwedel übernahm von Beginn an das Kommando, Essel verteidigte geschickt. Der Tabellenführer traf den Pfosten, erzielte zwei nicht anerkannte Treffer aus Abseitsposition, bekam einen zuerst gegebenen Strafstoß aberkannt und rannte bis zur Pause vergebens an. Ohne Treffer wurden die Seiten gewechselt. Nach der Pause das gleiche Bild, nur, dass diesmal der Gast aus Lindwedel in Führung ging. Tomislav Kemfelja traf per direkt verwandeltem Freistoß in der 50. Spielminute. Danach suchte Lindwedel die Entscheidung, Essel verteidigte robust und setzte auf Konter. Einen dieser Konter spielte Essel entscheidend in der 70. Minute zu Ende. Eine tolle Flanke von Daniel Kursawe vollendete per Kopf Max Zimmermann zum Ausgleich. Lindwedel ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiter über die Flügel. Marvin Grams im Nachsetzen und Simon Kutsche aus Nahdistanz stellten den 3:1-Auswärtssieg sicher. Lindwedel hat als Erster nun zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger SVE Bad Fallingbostel. Am kommenden Sonntag, 19. März, empfängt der SV Lindwedel den Breloher SC um 15 Uhr.