Elfter Sieg im elften Heimspiel

SV Lindwedel siegt 4:0 bei schwierigen Bedingungen

Lindwedel. Regen beherrschte das letzte Wochenende. Bei schwierigen äußeren Bedingungen gewann der SV Lindwedel am Ende souverän mit 4:0 (1:0) gegen den Breloher SC in der Fußball Kreisliga Heidekreis. Die Gäste kamen mit breiter Brust nach zwei ungeschlagenen Spielen in Folge und agierten von Beginn an unangenehm beim Tabellenführer aus Lindwedel. Keeper Ivan Pavic vereitelte einige Angriffe und hielt Lindwedel unbeschadet im Spiel. Vergab Lindwedel in der 20. Spielminute noch einen Strafstoß durch Dennis Koglin, war eine Minute später Jasper Thomas zur Stelle und erzielte die umjubelte Führung für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel übernahm Lindwedel die Kontrolle und erhöhte durch Simon Kutsche, Niklas Minke und erneut Simon Kutsche auf 4:0. Dieses Ergebnis hatte zu recht bis zum Ende bestand. Am kommenden Wochenende, 26. März, spielt der Tabellenführer SV Lindwedel auswärts um 15 Uhr beim SV Munster.