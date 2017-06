SV Lindwedel-Hope freut sich, Gastgeber zu sein

Lindwedel. Am kommenden Wochenende trägt der NFV-Kreisverband alle Fußball-Kreispokalendspiele der zu Ende gehenden Saison auf dem Sportplatzgelände des SV Lindwedel-Hope aus.Als Gastgeber freut sich der Fußballspartenvorstand über den Besuch aller Fußballbegeisterten der Region. Am Sonnabend, 10. Juni, starten die Junioren um 10 Uhr auf drei Plätzen gleichzeitig. Am Sonntag ertönt der erste Anpfiff um 10.30 Uhr. Der vom Verband vorgegebene Eintrittspreis gilt jeweils für den ganzen Tag und ist mit maximal 2,50 Euro sehr volksnah. Für das leibliche Wohl wird durch die zahlreichen Helfer und ehrenamtlich Tätigen bestens gesorgt sein. Allein schon wegen des leckeren Büfetts selbst gebackener Kuchen, Torten und frischen Waffeln bei einer Tasse Kaffee lohnt sich der Weg zum schönen Sportplatzgelände.Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag ab 16 Uhr wie immer das DFB-Kreispokalfinale der Herrenmannschaften. In diesem Jahr trifft der SV Trauen-Oerrel auf den SV Schwarmstedt. An Ende wird es 19 neue Kreispokalsieger geben.