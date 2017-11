Nur ein Sieg des MTV trotz guter Akzente

Schwarmstedt. Ein handballreiches Wochenende liegt hinter den Aktiven des MTV Schwarmstedt. Trotz vieler guter Akzente sprang in acht Begegnungen nur ein Sieg heraus. Dieser gelang der E-Jugend bei ihrem bestens organisiertem Heimturnier gegen SG Südkreis Clenze mit 12:6. Die zahlreichen Zuschauer sahen an beiden Tagen tolle und aktionsreiche Spiele, auch wenn es dieses Mal nicht ganz so erfolgreich zuging.Die Ergebnisse: Landesliga A-Jugend MTV Schwarmstedt – HSG Verden/Aller 19:34; Regionsliga Hannover Damen MSG Rodewald-Schwarmstedt – HV Barsinghausen II 15:31; Regionspokal Herren TVJ Schneverdingen II – MTV Schwarmstedt II 37:23; Regionsoberliga E-Jugend MTV – SG Südkreis Clenze 12:6; MTV – HV Lüneburg 8:11; Regionsliga D-JugendMTV – JSG Örtzetal 8:18; MTV – JMSG HBV Celle/SV Altencelle 7:22; Regionsoberliga Herren MTV – TVV Neu Wulsmstorf 26:32.Am Sonnabend, 11. November sind nur die A-Jugend und die 1. Herrenmannschaft aktiv. Für beide Teams gilt es nach den letzten Misserfolgen wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Die Jugendlichen wollen um 16 Uhr in Wietzendorf punkten, um dann im Anschluss mit breiter Brust noch die Herren bei ihrem Spiel in Munster (18 Uhr) zu unterstützen.Bereits am 15. November um 19.30 Uhr darf die MTV-A-Jugend wieder ran. In einem Nachholspiel gegen TSV Neustadt wollen die Jungs alte Rechnungen begleichen. Es ist also ein kämpferisches Spiel zu ungewöhnlicher Zeit zu erwarten. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.