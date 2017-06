Herren-Trainer stellt sich vor

Schautraining am 2. Juli – Bezirkspokal am 18. Juli

Schwarmstedt. Am Sonntag, 2. Juli, um 12 Uhr wird der Nachfolger von SVS-Herren-Trainer Rosario Grosso, Trainer Uwe Ronge, vorgestellt. Einigen Fans ist er bekannt, da er vor einigen Jahren bereits erfolgreich die I. Herren-Mannschaft trainiert hat. Um 12 Uhr findet ein Schautraining statt, begleitet von hoffentlich vielen Interessierten, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Durch den Pokalsieg gegen den SV Lindwedel hat sich die I. Herren für den Bezirkspokal qualifiziert. Die Begegnung gegen den SV Essel I findet am 18. Juli um 19 Uhr in Schwarmstedt statt.