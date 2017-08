15 Mannschaften sind am Start

Schwarmstedt. Der Jugendtag der JSG Leinetal findet in diesem Jahr am 1./2. September in Schwarmstedt statt. Die JSG Leinetal ist eine Fußball-Jugendspielgemeinschaft der Vereine TSV Grethem/Büchten, SSV Nienhagen/Gilten, SV Bothmer/Norddrebber, SV Essel, SVN Buchholz und SV Schwarmstedt und betreut in 18 Mannschaften aller Altersklassen etwa 240 fußballbegeisterte Jungen und Mädchen, die von circa. 30 Trainern der Vereine betreut werden.15 der 18 Mannschaften der JSG Leinetal tragen in ihren Altersklassen an diesen Tagen auf dem Sportplatz des SV Schwarmstedt ihre Spiele aus. Für die Angehörigen der jungen Fußballer, den verantwortlichen der Vereine, die Bevölkerung und vor allem den aktiven Spielern und Trainern der Herrenmannschaften ist dieses Wochenende die Gelegenheit, sich wieder einmal über die Jugendarbeit und den Nachwuchs ihrer Vereine und den Leistungsstand in der JSG Leinetal zu informieren. Es ist nur einmal im Jahr möglich, fast alle Jugendmannschaften der JSG Leinetal an einem Ort in Heimspielen zu sehen. Außerdem ist dies die Gelegenheit, allen ehrenamtlichen Trainern und Betreuern durch einen Besuch der Jugendspiele auf dem Sportplatz des SV Schwarmstedt Anerkennung für ihre zeitaufwändige und verantwortungsvolle Aufgabe zu zollen. Für das leibliche Wohl der Aktiven und der Besucher sorgt der SV Schwarmstedt. Am Freitag beginnt das erste Spiel um 16.30 Uhr und am Sonnabend starten die Mannschaften um 10.30 Uhr.