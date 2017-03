Kantersieg für Schwarmstedt

Rekordverdächtige fünf Treffer in 17 Minuten

Schwarmstedt. Am vergangenen Wochenende spielte der SV Schwarmstedt gegen Germania Walsrode II. Nach der bitteren Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Rethem musste Trainer Rosario Grosso erneut auf Stammspieler wie Thorben Kawentel, Tahir Celik und Ayhan Öküzbogan verzichten.Beide Mannschaften hatten von Beginn an mit den schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Es dauerte einige Minuten bis die Offensivreihen das erste Mal in Szene gesetzt werden konnten. Während in den ersten 20 Minuten das Spiel relativ ausgeglichen lief, schlug der SV Schwarmstedt in den folgenden 17 Minuten rekordverdächtige fünfmal zu. Ahmed Rghioui und Engin Kiy trafen jeweils zweimal, sowie Awehrchef Steffen Helmedag staubte nach einer Ecke ab. In dieser Phase spielte Schwarmstedt wohl den besten Fußball der Rückrunde und überspielte dabei die Defensivreihe der Walsroder pfeilschnell. Hervorzuheben sind dabei vor allem Neffi Ersu und Ferry Yazgan, die mit ihren genialen Spieleröffnungen die Offensivreihe bediente. So ging es mit einer deutlichen 5:0-Führung in die Halbzeit.Nach der Pause konnten die Gäste nochmal kurzzeitig Hoffnung schöpfen, als Rene Roß den 5:1-Anschlusstreffer erzielen konnte. Aber Schwarmstedt ließ in der Folge nicht locker und übernahm erneut die Kontrolle. Torjäger Engin Kiy zeigte wieder seine Klasse und erhöhte auf 6:1. Walsrode konnte in der 73. Minute nochmal verkürzen, ehe Engin Kiy mit zwei weiteren Treffern den 8:2-Endstand perfekt machte.Stimmen zum Spiel: „In solchen Spielen stehen natürlich die Torjäger im Vordergrund, aber grade Neffi Ersu hat heute einen spektakulären Auftritt gezeigt und das nach seiner langen Verletzungspause,“ sagte Moritz Mestwerdt euphorisiert.Aufstellung: Ceddy Volbers – Daniel Schlidt, Velat Celik, Steffen Helmedag, Moritz Mestwerdt – Deniz Ekinci, Neffi Ersu, Ferry Yazgan, Marvin Eberlein, Ahmed Rghioui – Engin Kiy.