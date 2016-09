Knapper Staffelsieg

Tennis-Damen Ü40 steigen in Bezirksklasse auf

Lindwedel. Mannschaftsführerin Anke Minke ist stolz auf die geschlossene Teamleistung in der Sommersaison 2016: die Tennis-Damen Ü40 des SV Lindwedel-Hope schaffte einen denkbar knappen Staffelsieg in der Regionsliga und damit den Wiederaufstieg in die Bezirksklasse. Sabine Pinkel, Claudia Baltruschat, Marlies Schlicht, Anke Minke, Ute Berg, Regina Janthor, Sandra Sawischlewski, Gisela Pape und Olga Bernt schafften diesen Erfolg ohne Niederlage und punktgleich mit dem Tabellenzweiten TC Rot Weiß Celle. Lediglich die Anzahl der gewonnen Sätze im Laufe der Saison gab den Ausschlag über die Staffelmeisterschaft.