Monkeys erkämpfen Sieg für verletzen Mitspieler

Schwarmstedt. Bevor das Auswärtsspiel gegen den TSV Barsinghausen überhaupt starten konnte, erreichte die junge Schwarmstedter Mannschaft eine echte Hiobsbotschaft. Veteran und Mitgründer der MTV Schwarmstedt Monkeys Hendrik Schröder hat sich im vergangen Spiel (112:45-Sieg gegen Luthe) das Kreuzband im linken Knie gerissen. Ein Ausfall, der laut Kapitän Matthias Schulz, auf dem Spielfeld genauso schmerzhaft ist wie in der Kabine. Daher wollten die Spieler des MTV für den verletzen Freund einen extra Gang einlegen und um jeden Ball kämpfen. Im ersten Viertel war davon jedoch nicht viel zu spüren. Barsinghausen zeigte sich frischer und spielte einen schönen Teambasketball. Die Monkeys hingegen wirkten unkonzentriert und nervös, dadurch wurden ungewöhnlich häufig Fehlpässe gespielt. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison lag das Team aus dem Aller-Leine Tal hinten, dann sogar noch mit zwölf Punkten. In der Viertelpause haben sich die Spieler dann gegenseitig wachgerüttelt und daran erinnert, dass sie auch für Schröder kämpfen müssen. Eine Reaktion auf dem Spielfeld war dringend erforderlich und eine Reaktion sollte folgen. Die Verteidigung wurde bissiger, die Offensiv-Aktionen zielgerichteter. Obwohl der TSV Barsinghausen weiterhin gut zusammenspielte, wusste der MTV Mittel und Wege, den Rückstand zu verringern.Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte den Monkeys dann erstmals die Führung gelingen. Durch eine Mischung aus Einsatz, Erfahrung und Cleverness gelang es den Schwarmstedtern, die Führung bis zum Schlusspfiff zu halten und immer weiter auszubauen. Speziell Rob Kaitani, Christopher Harmening und Hannes Philipp nutzen ihre Spielzeit effizient, um dem TSV Barsinghausen kontinuierlich Probleme zu bereiten. Das nächste Heimspiel der MTV-Schwarmstedt-Monkeys findet am 25. November in der Sporthalle der KGS Schwarmstedt um 19 Uhr gegen den SC Langenhagen statt.Zum Abschluss das Scoreboard (Punkte in Klammern): Rob Kaitani (17), Christopher Harmening (11), Hannes Philipp (10), Fabio Göbel (8), Leo Stolz (7), Matthias Schulz (5), Helge Hornbostel (4), Alexander Felmberg (3), Lukas Fisher (/), Tobias Bierwirth (/), Tobias Burkhardt (/) und Max Kaboth (/).