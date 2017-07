Samtgemeindepokal wird in Buchholz ausgetragen

Prestige-Turnier findet am 15. Und 16. Juli statt

Buchholz. Der alljährliche Fight um die Fußballkrone in der Samtgemeinde Schwarmstedt geht in die nächste Runde. Am 15. Und 16. Juli findet das Samtgemeinde-Pokalturnier auf dem Sportgelände des SVN Buchholz statt.„Uns dürften durchweg spannende Spiele erwarten, gerade weil sich an der Klassenzugehörigkeit einiger Mannschaften zur neuen Saison doch einiges getan hat“, so Nils Meinheit, Spartenleiter Fußball des SVN Buchholz. Und in der Tat erwartet die Zuschauer das nominell hochwertigste Turnier seit Jahren. Neben dem SV Essel (Titelverteidiger), der mittlerweile ein etablierter und erfolgreicher Bezirksligist antritt, dürfen sich die Zuschauer auf die junge und aufstrebende Mannschaft des SV Lindwedel/Hope freuen. Diese errang in der vergangenen Saison souverän den Titel in der Kreisliga und startet somit hochmotiviert in die kommende Bezirksligasaison. Zudem stieg der SV Bothmer/Nordrebber als Vizemeister in die 1. Kreisklasse auf und könnte auch beim Samtgemeindepokal für die ein oder andere Überraschung sorgen. Des Weiteren sind der SV Schwarmstedt und der SVN Buchholz, als diesjähriger Gastgeber, am Start. Beide Mannschaften haben einen deutlichen personellen Umbruch während der Sommerpause vollzogen, so dass man hier ebenfalls gespannt sein darf, mit welchen Formationen sich die beiden Kreisligateams präsentieren. Turnierbeginn ist am Sonnabend, 15. Juli, um 13 Uhr. Die Partien am Sonntag werden dann ab 11 Uhr ausgetragen.Die Siegerehrung und Preisverleihung für alle Mannschaften wird gegen 17.30 Uhr am Sonntag, 16. Juli, durchgeführt. Da der SV Essel zuletzt 3-mal infolge den Turniersieg für sich verzeichnen konnte, geht der Wanderpokal nunmehr in den Besitz des Vereins über. Ein neuer Wanderpokal wird in diesem Jahr von der Samtgemeinde Schwarmstedt gestiftet. Man darf also gespannt sein, welches Team sich als erstes auf diesem verewigen darf. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Turniers selbstverständlich gesorgt. Neben Getränken bietet der SVN Buchholz Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen an. Über zahlreichen Besuch würden sich die Sportvereine der Samtgemeinde freuen.Spielplan Samtgemeindepokalturnier:Sonnabend, 15. Juli:13.00 Uhr: SV Schwarmstedt - SVN Buchholz14.20 Uhr: SV Essel - SV Lindwedel/H.15.40 Uhr: SV Bothmer/N. - SV Schwarmstedt17.00 Uhr: SVN Buchholz - SV Essel18.20 Uhr: SV Bothmer/N. - SV Lindwedel/H.Sonntag, 16. Juli:11.00 Uhr: SV Essel - SV Schwarmstedt12.20 Uhr: SV Lindwedel/H. - SVN Buchholz13.40 Uhr: SV Bothmer/N. - SV Essel15.00 Uhr: SV Schwarmstedt - SV Lindwedel/H.16.20 Uhr: SVN Buchholz - SV Bothmer/N.