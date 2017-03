Souveräner Sieg gegen Schülern

Lindwedel führt Tabelle mit seiben Punkten Vorsprung an

Lindwedel. In der Fußball-Kreisliga startete der Tabellenführer SV Lindwedel erfolgreich in das Pflichtspieljahr 2017. Gegen die SV Schülern siegten die Lindwedeler am Ende souverän mit 4:0 (1:0), während der 90 Minuten war es aber ein hartes Stück Arbeit für die Gastgeber.Im ersten Durchgang erzielten die Gäste aus Schülern zwei Treffer, die wegen jeweiliger Abseitsstellung zu recht keine Anerkennung fanden, aber deren Gefährlichkeit zeigten. Die individuelle Stärke von Neuzugang Tomislav Kemfelja sorgte vor der Pause für die beruhigende Führung. Im Strafraum von Jan Sadowski angespielt, drehte sich Kemfelja geschickt im Fallen um seinen Gegenspieler und vollstreckte unhaltbar. Nach der Pause agierte Lindwedel dann gewohnt entschlossen und so folgten die Treffer von Simon Kutsche, ein Eigentor der Gäste und Jan Sadowski zum Endstand von 4:0. Tabellenführer Lindwedel hat somit weiterhin sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Bad Fallingbostel. Am kommenden Sonntag, 12. März, gastiert der SV Lindwedel bereits um 13 Uhr bei der Reserve des SV Essel.