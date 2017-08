Tennisergebnisse des SV Linwedel-Hope

Damen 40 und Herren 40 spielen Unentschieden

Lindwedel. Die Herren 40 erreichten am Wochenende in Soltau beim dortigen TC v. Crammein verdientes 3:3-Unentschieden und befinden sich mit 5:5 Punkten im Tabellenmittelfeldin der Regionsliga. Die Einzel gewannen Markus Hoppe und Jürgen Minke. Den dritten Punktgewannen Markus Hoppe/Thomas Pinkel im Doppel. Das letzte Punktspiel in dieser Saison findet am Sonntag, 27. August, um 10 Uhr in Lindwedel gegen den Favoriten aus Neuenkirchen statt.Die Damen 40 spielten ebenfalls 3:3-Unentschieden. Gegen den TC Wedemarkgewannen im Einzel Sabine Pinkel und Marlis Schlicht. Sabine Pinkel/Sandra Sawischlewski gewannen das Doppel zum 3:3-Endstand. Mit 4:4 Punkten steht man nun in der Bezirksklasse auf einem guten dritten Platz. Das letzte Punktspiel der Damen in dieser Saison findet am 3. September um 10 Uhr in Lindwedel statt. Gegner ist der SC Wietzenbruch.