Testspiel in der Fußballkreisliga

Der SV Lindwedel-Hope schlägt Esperke 1:0

Lindwedel. Am vergangenen Wochenende testete der Tabellenführer der Kreisliga Heidekreis, der SV Lindwedel-Hope, erfolgreich gegen den SV Esperke mit 1:0 (0:0). Lindwedel agierte die gesamte Spielzeit überlegen, hatte mehr Ballbesitz und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Esperke verteidigte vielbeinig und verschob defensiv immer clever gegen die anstürmenden Hausherren. Das Tor des Tages erzielte in der 50. Spielminute Torjäger Marvin Grams. Sehr schön freigespielt von Zeljko Guja vollstreckte er unhaltbar vorbei am sehr guten Gästetorhüter. Beim SV Lindwedel kamen die drei Winterneuzugänge Tomislav Kemfelja, Ayke Junior und René Stach zum Einsatz.Für Lindwedel beginnt die Rückrunde der Kreisliga bereits am kommenden Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr auswärts beim SV Soltau.