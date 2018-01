Tischtennis in Lindwedel

Lindwedel. Der SV Lindwedel-Hope möchte wieder Tischtennis anbieten. Am Mittwoch, 24. Januar, um 19.30 Uhr findet zum ersten Mal ein Tischtennis-Treffen in der Sporthalle in Lindwedel an der Grundschule statt. Jeder interessierte Erwachsene ist herzlich eingeladen, seine Fähigkeiten an der Platte auszuprobieren. Die weiteren Termine sind dann jeweils für Mittwochs ab 19.30 Uhr vorgesehen. Tischtennisplatten, Bälle und bei Bedarf auch Schläger stehen zur Verfügung. Bei genügend Interessenten ist die Gründung einer eigenen Sparte angedacht. Bei Rückfragen steht Bernd Eicke unter Telefon (01 72) 5 41 49 00 gerne zur Verfügung.