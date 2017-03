Verdienter Sieg zum Rückrundenauftakt

SV Schwarmstedt bringt drei Punkte aus Wintermoor mit

Schwarmstedt. Am vergangenen Wochenende spielte der SV Schwarmstedt beim nördlichsten Gegner des Heidekreises, der SG Wintermoor. Nach einer langen Winterpause, einer durchwachsenen Vorbereitung und einem ungewissen Kader, gab es aber auch erfreuliches zu verkünden. Ahmed Rghioui, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison beim SV Schwarmstedt spielte, feierte nach einem halben Jahr sein Comeback. Auch der erfahrene Mittelfeldstratege, Neffi Ersu, kam nach langer Verletzungspause über die vollen 90 Minuten zum Einsatz.Von Beginn an übernahm der Gast das Kommando und hätte bereits nach wenigen Minuten einen Elfmeter bekommen können (Lob an den Schiedsrichter, der im Nachhinein seine Fehlentscheidung eingestand). Doch die Roten pressten weiter und erspielten sich immer wieder gute Möglichkeiten. Dieser Spielwitz ging in der 14. Minute verloren, als Wintermoor durch einen ihrer gefährlichen Einwürfe und einem Kopfball mit 1:0 in Führung ging. Es dauerte bis zur 29. Minute, bis Engin Kiy das erste Schwarmstedter Tor im Jahr 2017 erzielte. Nach einem Dribbling durch die komplette Hintermannschaft des Gastgebers vollendete er zum 1:1. Kurz vor der Pause erkämpfte sich Ahmed Rghioui den Ball auf der linken Außenbahn, tankte sich bis zur Grundlinie durch und legte dann mit viel Übersicht auf Engin Kiy ab, der zum 1:2 einschieben konnte. Mit der Führung im Rücken ging es in die Kabine.In der zweiten Halbzeit sah man ein ähnliches Bild, Schwarmstedt agierte und Wintermoor reagierte. Das 1:3 fiel dann in der 51. Minute nach Vorarbeit von Neffi Ersu, erneut durch Engin Kiy, der mit seinem dritten Treffer die Weichen auf Sieg stellte. Nur acht Minuten später krönte Ahmed Rghioui sein starkes Comeback mit einem feinen Sololauf und dem Treffer zum 1:4. Die Gangart der Gastgeber wurde in der Folge etwas härter, wodurch sich auch die Schwarmstedter anstecken ließen, sodass Schiedsrichter Reyels innerhalb von 30 Minuten jeweils vier gelbe Karten pro Team verteilte. Die Gäste beschränkten sich nun aufs Verwalten und setzten kaum noch eigene Akzente. Wintermoor hingegen warf alles nach vorne und kam in der 83. Minute zum 2:4-Anschlusstreffer. Nur zwei Minuten später wurde es nochmal richtig spannend, als Colin Rieser mit seinem zweiten Treffer auf 3:4 verkürzte. Doch die kämpfenden Schwarmstedter ließen sich den Sieg und die wichtigen drei Punkte nicht mehr nehmen und gewannen am Ende verdient mit 3:4 in Wintermoor.Stimmen zum Spiel: „Spielerisch sah das schon sehr ansprechend aus, was wir heute gezeigt haben, aber die dünne Personaldecke und die fehlende Kondition machen mir Sorgen. In den kommenden Wochen müssen wir weiterhin an uns arbeiten,“ erklärte Rückkehrer Neffi Ersu. „Nach einem Gegentreffer sind wir eindrucksvoll zurückgekommen, um dann genauso eindrucksvoll wieder einzubrechen. Am Ende zählt aber das Ergebnis! Die drei Punkte waren wichtig!“, sagte Vedat Kiy nach Spielschluss.Aufstellung: Ceddy Volbers – Daniel Schlidt, Moritz Mestwerdt, Steffen Helmedag, Thorben Kawentel – Deniz Ekinci, Ayhan Öküzbogan, Marvin Eberlein, Neffi Ersu, Ahmed Rgihoui – Engin Kiy; Bank: Vedat Kiy, Lucas Wreden; Vorschau: Am Sonntag, 5. März, spielt die I. Herren zu Hause gegen die SG BHS um 15 Uhr.