Interessierte können sich im Schießen üben

Hope. Der Schützenverein Hope veranstaltet am Sonnabend, 17. Juni, ab 16 Uhr einen Tag der offenen Tür rund um das Thema Bogenschießen, das ganze findet auf dem Bogensportgelände beim Hoper Bahnhof statt. Jeder, der Lust und Interesse hat, kann sich an diesem Tage frei ausprobieren, was er gerne schießen möchte, der Schützenverein Hope lädt hierzu alle Interessierten ein ganz egal ob Neuling, Sportfanatiker oder alle die Lust auf neues haben. Wer sich selbst versuchen will, wird von Trainern natürlich dabei begleitet. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt, es gibt Frisches vom Grill und kühle Getränke.Im Anschluss ab circa 18.30 Uhr findet dann das 1. Hoper Sommerturnier statt, um den Tag dann Abzurunden. Hierzu gibt es eine offizielle Ausschreibung, zu der sich jeder Bogenschütze im Vorfeld anmelden konnte.