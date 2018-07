Ausstellung im Burghof

Bilder, die Träume auslösen

Heidekreis. Der Verein Farbpalette mit vielen Künstlern aus Schwarmstedt eröffnet am Sonntag, 5. August, im Burghof in Rethem eine Ausstellung, die bis zum 29. September dort besucht werden kann. Die Ausstellung kann zu den im Burghof geltenden Öffnungszeiten angeschaut werden und trägt den Titel: „Illusionen in Farbe“. Illusionen sind im positiven Sinne Bilder, die Träume in uns auslösen. Eine Blume oder ein Strand, ein paar Palmen, Wasser und auch fantasievolle, bunte Formen und Farben. Schon ist die Illusion da. Oder der Traum, man wünscht sich Urlaub. Dahin können die Bilder der 20 Maler der Farbpalette den Betrachter abholen. Zumindest ist der Betrachter eingeladen, sich seinen Illusionen hinzugeben. Die Farbpalette zeigt teils neu entstandene Bilder, teils schon gezeigte in gewohnt abwechslungsreicher Zusammenstellung. Werke in Aquarelltechnik, Öl- und Acryltechnik und Arbeiten mit Speckstein werden zu sehen sein. Die Farbpalette ist entstanden aus der ehemaligen Malschule Monika Bittner. Monika Bittner ist in 14-tägigem Rhythmus bei der Entstehung der Werke in Tietlingen, dem Atelier der Farbpalette, mit Rat und Erfahrung an der Seite der Vereinsmitglieder.