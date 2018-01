Damen-Fitnessgruppe auf großer Fahrt

Manchmal muss man einfach nur ans Meer fahren

Schwarmstedt. Bereits schon zum achten Mal fuhren die Damen der Fitnessgruppe des MTV Schwarmstedt wieder zum Timmendorfer Strand. Freitag früh ging es los. Im Cafe Wichtig wurde sich gestärkt, um dann nach Scharbeutz zu gehen. Bevor es zurückging, gab es einige Flaschen „Blubberwasser“ um die Stimmung zu heben. Am Sonnabend ging es zu Fuß nach Travemünde zum Shoppen. Ein Teil der Gruppe klinkte sich aus und ist mit dem Zug nach Lübeck gefahren. In Travemünde wurden in jedem Geschäft die Schwarmstedter angetroffen. Der Tanzabend in der Bar am Sonnabendabend war ein gelungener Abschluss. Am Sonntag ging es nach dem Frühstück bei strahlendem Sonnenschein zurück in die Heimat.