Verein Farbpalette stellt im Uhle-Hof aus

Schwarmstedt. Der junge Malverein Farbpalette stellt in diesem Herbst eine vielseitige Auswahl ihrer Bilder zum Thema „Ein Kessel Buntes“ im Uhle-Hof in Schwarmstedt aus. Wie das Thema schon verrät, wird es bunt und romantisch wie auch der Herbst mit seinen bunten Blättern. Und wenn es mal regnet, kann man sich die schönen Bilder ansehen und ins träumen kommen. Gezeigt werden neue Bilder in Öl, Acryl und Aquarell über Pinselarbeiten und Spachtelmasse. Zum bunten träumen laden ein: Jürgen Seyfert, Antje Mahnke, Erna Schiemann, Sieglinde Tierey, Winnie Hasemann, Gerlinde Eickoff, Mercedes Köhler, Christiane Eichler, Monika Nöske, Waltraud Henze, Lilly Kuk, Rosemarie Winnat, Andrea Kulenkampff, Anett und Vivien Wolf, Kristin Hennig, Helga Steuber, Pia Hamann, Doreen Rudloff und Marianne Stünkel. Über viele Besucher würden sich die Künstler sehr freuen. Die Ausstellung wird am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Uhle-Hof, Unter den Eichen in Schwarmstedt eröffnet und kann bis einschließlich 13. November täglich von 14 bis 18 Uhr besucht werden.