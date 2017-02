Ausstellung vom Malverein Farbpalette in Bosse

Heidekreis. Der Malverein Farbpalette stellt auch wieder in diesem Jahr im Allerhof in Bosse aus. Gezeigt werden Bilder die unter dem Thema „Flora und Fauna im Allerhof“ stehen. Die verschiedenen Motive zeigen Techniken in Öl, Acryl, Pastellkreide und Aquarell. Die Dozentin Monika Bittner steht mit Rat und Tat zu Seite. Es werden Bilder gezeigt von: Jürgen Seyfert, Antje Mahnke, Erna Schiemann, Sieglinde Tierey, Winnie Hasemann, Gerlinde Eickoff, Mercedes Köhler, Christiane Eichler, Monika Nöske, Waltraud Henze, Lilly Kuk, Rosemarie Winnat, Andrea Kulenkampff, Anett und Vivien Wolf, Kristin Hennig, Helga Steuber, Pia Hamann, Doreen Rudloff und Marianne Stünkel.Die Ausstellung wird am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr eröffnet. Sie kann bis zum 26. April besucht werden. Über einen regen Besuch würden sich die Künstler sehr freuen. Ausstellungsort ist der Allerhof, Lindenallee 4 in 27336 Frankenfeld/ Bosse.