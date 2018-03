Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen beim Schützenverein Buchholz/Aller

Im Anschluss standen Neuwahlen an. Einige Vorstandsposten mussten neu besetzt werden. Thomas Kalliebe als 1. stellvertretender Vorsitzender und Bernd Rüpke als 2. stellvertretender Vorsitzender wurden in ihrem Amt bestätigt, ebenso der langjährige Schatzmeister Dieter Kalliebe. Ihm steht nun zukünftig Ivonne Weißleder als Stellvertreterin zur Seite. Das Amt der Schriftführerin übernahm Jelena Wiegrebe, Stellvertreter wurde Nils Kempert. Zur neuen Schießsportleiterin Damen/Herren wurde Iris Feddeler gewählt. Dörthe Braasch wurde als Schießsportleiterin Jugend bestätigt und bekommt Angelina Redlich und Nico Brinkmann als Unterstützung und Vertretung zur Seite. Uschi Elsholz ist weiterhin Damenleiterin. Als Vertreter der Dartssparte wurden Johann von Bestenbostel und Philipp Kalliebe in ihrem Amt bestätigt. Zum Ende der Veranstaltung wurden die ausscheidenden Vorstandsmitglieder geehrt. Zudem erhielten die Vereinsehrennadel in Bronze für besondere Verdienste Dörthe Braasch, Dieter Kalliebe und Richard Elsholz.Die wichtigste Veranstaltung eines Schützenvereins ist nach wie vor das Schützenfest. Am letzten Wochenende im Mai ist es dann wieder soweit: unter dem Motto „Schlager goes Schiebenbeier“ geht es Freitagabend mit DJ Schmidti los. Am Samstagmittag findet das traditionelle Königsessen mit Proklamation, Standspiel des Spielmannszuges und der Blaskapelle Kirchboitzen statt. Diese wird auch den Umzug begleiten. Gegen Abend lässt DJ Martin es für alle Gäste und Feierfreudigen krachen. Also: Termin unbedingt vormerken.