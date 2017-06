Seit zehn Jahren dabei

Christoph Lehmann feiert mit den Guttemplern

Schwarmstedt. Am 30. April 2007 wurde Christoph Lehmann in einer feierlichen Sitzung in die Guttempler-Gemeinschaft Swarmstede aufgenommen. In den letzten zehn Jahren hat er sich als Mitglied gut eingebracht und weiterentwickelt. Auch in der persönlichen Situation mit der alkoholfreien Lebensweise hat sich sein Gesundheitszustand verbessert und das Selbstvertrauen, welches verlorengegangen war, ist wieder vorhanden. Sein Ehrenamt in der Öffentlichkeitsarbeit und als jetziger Kassenwart gibt ihm ein gutes Gefühl etwas zur Prävention und zum Gemeinwesen beizutragen. Der Vorstand der Guttempler-Gemeinschaft sowie die Teilnehmer der Gesprächsrunde gratulierten ihm herzlich und bedankten sich für die geleistete Arbeit.Die Guttempler beraten Abhängige und ihre Angehörigen. Nach telefonischer Absprache jeden Donnerstag im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Schwarmstedt von 19 bis 19.30 Uhr. Der Gesprächskreis findet jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Die Telefonnummern für den Erstkontakt lauten (0 50 71) 91 36 20 oder (0 50 74) 12 05.