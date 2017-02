Tagung der Guttempler

Vorstand wurde neu gewählt

Schwarmstedt. Im Januar 2017 tagte wieder die Jahreshauptversamlung der Guttempler Swarmstede. Es wurde unter der Leitung von Sascha Skrzipczyk der Vorstand neu gewählt. Die Hochtemplerin Elisabeth Koster wurde einstimmig wiedergewählt. Elke Brandes hat das Amt der Schatzmeisterin abgegeben. Die Gruppe bedankt sich für ihr Engagement. Das Amt des Schatzmeisters übernimmt Christoph Lehmann aus Essel. Elke Brandes übernimmt das Amt für die Öffentlichkeitsarbeit und Bildung/Kultur. Das Ehrenamt für die Suchthilfe wurde jahrelang von Rainer Ahrens erfolgreich geführt, auf eigenen Wunsch stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Die Guttempler bedanken sich für sein jahrelanges Engagement. Dieses Amt wird nun von Peter Czajor geführt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Der Schriftführer Wolfgang Koch wurde für seine zehnjährige Mitgliedschaft in der Guttemplergemeinde geehrt. Die erste Vorsitzende Elisabeth Koster überreichte Wolfang Koch im Namen der Mitglieder und des Distriktes eine Urkunde. Es ist wieder eine gute Basis geschaffen worden, um das Ehrenamt in der Selbstsuchthilfe und den Gesprächskreis in Schwarmstedt und Umgebung sicher zu stellen.Die Guttempler beraten Alkohol-, Drogen-, und Medikamentenabhängige und deren Angehörige. Der Erstkontakt ist ab dem 1. März im evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt donnerstags von 19 bis 19.30 Uhr nach telefonischer Absprache möglich. Der Gesprächskreis findet jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) im evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Alle Beratungen sind kostenlos und werden vertraulich behandelt. Die Telefonnummern für den Erstkontakt lauten (0 50 74) 12 05 oder (0 50 71) 91 36 20.