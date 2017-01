Fitnessgruppe des MTV Schwarmstedt im Einkaufsfieber

Schwarmstedt. Endlich war es wieder so weit. Am Freitagfrüh war Treffpunkt für die Frauen der Fitnessgruppe des MTV Schwarmstedt an der Schule, um mit 20 Frauen Richtung Timmendorfer Strand zu fahren. Bei schlechten Witterungsverhältnissen sind doch alle gut angekommen. Mittagessen im Cafe Wichtig, danach nach Scharbeutz, um die ersten Schnäppchen zu sichern. Es folgte das Schleswigholsteiner Büfett im Maritim-Hotel und nette Gespräche auf dem Zimmer bei Sekt und Erdbeer-Limes. Auch Mon Cherie fehlte dabei natürlich nicht. Anschließend ging es zum Tanz in die Hotelbar. Gut gestärkt ging es nach dem Frühstück zu Fuß, bei strahlendem Sonnenschein, nach Travemünde. Auch hier wurde kein Geschäft ausgelassen. Was es in Travemünde nicht gab, wurde noch in Timmendorf erstanden. Glücklich und zufrieden wurde sich am italienischem Büfett gestärkt, um den Abend in der Hotelbar bei fetziger Musik ausklingen zu lassen. Alle freuen sich schon auf nächstes Jahr, wenn es dann zum achten Mal wieder heißt: „The same procedure as every year“.