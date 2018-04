Verein stellt sich vor

Alle Fun unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien

Schwarmstedt. Auch hier in der Region gibt es zahlreiche sozial- und Körperbenachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien. Jeder von ihnen hat das Recht am sozialen Leben teilzuhaben. Das Motto passt: „Denn wir wollen Alle Fun“ obwohl bei der Namensfindung ein ganz anderer Hintergrund stand. Spaß an ALer und LEine.Der Weihnachtswunschbaum, Fun in der Eishalle oder auch das Osterspektakel sind nur einige Aktionen des Vereins Alle Fun. Es ist schön, dass mit den Aktionen seit Gründung 2015 schon mehr als 400 Kinder, Jugendliche und auch Familien eine kleine Freude bereiten konnten. Um den Anliegen noch mehr Nachdruck zu geben ist Alle Fun nun auch in den Verein „WIR – Wirtschaftsinitiative Region Schwarmstedt“ eingetreten. So kann sich der Verein noch aktiver in der Samtgemeinde Schwarmstedt einbinden. Zweck des Vereins ist die individuelle Unterstützung Behinderter oder in Not geratener Familien und Menschen mit und ohne Behinderung sowie allein erziehende Elternteile im Heidekreis und Niedersachsen. Der Verein ist gemeinnützig anerkannt und beim Amtsgericht Walsrode eingetragen.Wer weitere Infos über den Verein möchte wendet sich an den Verein unter Telefon (0 50 71) 6 67 94 10, E-Mail info@alle-fun.de oder im Internet unter www.alle-fun.de.