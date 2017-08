2017er Restabfallsäcke jetzt abholen

Nur noch bis 31. August im EInzelhandel

Region. 2017er Restabfallsäcke ab September 2017 nur noch auf den Wertstoffhöfen und Deponien aha-Kunden, die noch Gutscheine für die Restabfallsäcke 2017 zu Hause haben, können diese jetzt noch bequem und wohnortnah in rund 150 Geschäften in den Städten und Gemeinden der Region gegen Säcke eintauschen. Bis zum 31. August sind die Lager der Einzelhändler noch mit den Abfallsäcken für dieses Jahr bestückt, danach endet der Vertrieb der 2017er Restabfallsäcke über den Einzelhandel. Wer es bis Ende August nicht mehr mit dem Gutschein in den Einzelhandel schafft, erhält die Säcke des laufenden Jahres gegen Vorlage des Gutscheins noch bis Ende Dezember 2017 auf den neun aha- Wertstoffhöfen im Umland und auf den Deponien in Hannover, Wunstorf und Burgdorf. Hier werden die 2017er Restabfallsäcke gegen Vorlage der Gutscheine erhältlich sein: Einzelhandelsgeschäfte bis Ende August; Wertstoffhöfe und Deponien sowie im Gebühren-Servicebüro(aha-Zentrale, Karl-Wiechert-Allee 76A) bis Dezember.