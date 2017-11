96 nimmt am H-Hotels Wintercup in Bielefeld teil

Region. Hannover 96 nimmt auf Einladung des DSC Arminia Bielefeld am H-Hotels Wintercup teil. Die Ostwestfalen richten das Blitzturnier am Samstag, den 6. Januar 2018, gemeinsam mit der H-Hotels Gruppe in der Schüco Arena aus. Neben Hannover 96 und dem DSC sind mit dem 1. FC Köln und dem SV Werder Bremen zwei weitere Bundesligisten zu Gast.Mit dem H-Hotels Wintercup gestalten der DSC und die familiengeführte H-Hotels AG in enger Zusammenarbeit mit der Hamburger Sportagentur ‚onside‘ das erste Fußballhighlight im Kalenderjahr 2018. Für die Bundesligaklubs ist das Turnier im Rahmen der kurzen Winterpause bereits ein echter Härtetest vor dem Rückrundenstart am 12. Januar 2018.Ausgetragen werden zwei Halbfinalspiele, ein Spiel um den dritten Platz und das Finale. Die Spieldauer beträgt jeweils 2 x 30 Minuten. Zwischen den Spielen ist jeweils eine 15-minütige Pause veranschlagt.Der H-Hotels Wintercup startet um 14.30 Uhr mit dem Anstoß zum ersten Halbfinale zwischen dem gastgebenden DSC Arminia und Hannover 96. Weiter geht es um 15.50 Uhr mit dem zweiten Halbfinale zwischen dem 1. FC Köln und dem SV Werder Bremen. Der Anstoß im Spiel um Platz 3 findet um 17.10 Uhr und das Finale wird um 18.30 Uhr angepfiffen.TicketinformationenDie erste Ticket-Vorverkaufsphase für das Turnier ist am heutigen Montag um 16 Uhr gestartet. 96-Fans können sich bereits jetzt Eintrittskarten im Online-Ticketshop der Arminia unter www.hannover96.de/wintercup2018 sichern. Eine Sitzplatzkarte kostet 20 Euro (Kinder: 10 Euro, Studenten: 14 Euro) und eine Stehplatzkarte kostet 12 Euro (ermäßigt: 10 Euro). Tickets für Schwerbehinderte kosten 18 Euro, Rollstuhlfahrer bezahlen 5 Euro für ihr Ticket.Aufgrund der kalten Jahreszeit und der längeren Verweildauer im Stadion hat sich der DSC für den Turniertag zudem ein spezielles Angebot ausgedacht: Im Business Club gibt es ein fußballtypisches „Speisen- und Getränkeangebot auf Selbstzahlerbasis“. Ein entsprechendes Ticket kostet 37 Euro (Kinder: 18 Euro). Gewöhnliche VIP-Tickets für das VIP-Forum in der Ebene 2 kosten 129 Euro (plus Mehrwertsteuer) und sind über https://dsc.official-vip.com erhältlich.Die zweite Vorverkaufsphase beginnt am 1. Dezember. Ab dann kostet ein Sitzplatzticket 22 Euro (Kinder: 11 Euro; Studenten: 16 Euro) und ein Stehplatzticket 14 Euro (Ermäßigt: 12 Euro). Schwerbehinderte bezahlen ab dem 1. Dezember 20 Euro und Rollstuhlfahrer 7 Euro. Das Ticket für den Krombacher Business Club kostet dann 39 Euro (Kinder: 20 Euro).