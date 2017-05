96-Trikot ersetzt Fahrkarte: KombiTicket für mögliche Aufstiegsfeier von Hannover 96 am Trammplatz

96-Trikot ersetzt Fahrkarte: KombiTicket für mögliche Aufstiegsfeier von Hannover 96 am Trammplatz

Region. Wenn Noch-Zweitligist Hannover 96 am kommenden Sonntag gegen den SV Sandhausen punktet, ist dem Team um Trainer André Breiten- reiter der Wiederaufstieg in die erste Bundesliga nicht mehr zu neh- men. Selbst bei einer knappen Niederlage ist die Ausgangslage auf- grund des besseren Torverhältnisses gegenüber der Konkurrenz kom- fortabel.

Wird der Aufstieg also klar gemacht – und der Großraum-Verkehr Han- nover (GVH) drückt selbstverständlich die Daumen - findet am Montag, 22. Mai, eine große 96-Aufstiegsparty vor dem Neuen Rathaus am Trammplatz in Hannover statt.

Alle Fans, die mit dabei sein wollen, können mit den Verkehrsmitteln im GVH kostenlos an- und abreisen. Voraussetzung: Die Fahrgäste müssen mit einem 96-Trikot bekleidet sein - dabei ist egal, ob es sich um ein aktuelles oder ehemaliges Jersey der „Roten“ handelt. Fan-Accessoires wie Schals, Caps, o.Ä. gelten ausdrücklich nicht als Fahrschein. Möglich gemacht hat die Region Hannover diese KombiTicket-Regelung, die am Montag, 22. Mai, von 14 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages gilt. Wie auch in anderen Fällen gilt das KombiTicket in allen Bussen und Bah- nen der GVH-Verbundpartner ÜSTRA, regiobus, DB Regio, metronom, erixx und WestfalenBahn im gesamten Tarifgebiet des GVH (Ticketzonen Hannover, Umland und Region) - in den Bahnen jeweils in der 2. Wagenklasse. Der GVH sagt: 96 olé!