Bayern-Vorverkauf ab 7. März – mit Unterstützung für die Robert-Enke-Stiftung

Hannover. Der am kommenden Mittwoch startende Ticketvorverkauf für das Spiel gegen den FC Bayern München ist diesmal an eine besondere Aktion geknüpft: Jeder Ticketkäufer spendet einen Euro an die Robert-Enke-Stiftung. Auch in allen neuen Spielerverträgen wird sich eine Unterstützung für die Robert-Enke-Stiftung künftig wiederfinden.

Am Mittwoch, den 7. März, um 10 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf für das Aufeinandertreffen mit dem Bundesliga-Tabellenführer – wie immer mit einem exklusiven Vorrang für alle 96-Mitglieder bis einschließlich Sonntag, den 11. März. Falls danach noch Tickets verfügbar sein sollten, startet der freie Verkauf am Montag, den 12. März, um 10 Uhr.

Der Erwerb der Bayern-Karten ist diesmal mit einer besonderen Aktion verbunden. Die Tickets für das Duell mit dem deutschen Rekordmeister kosten einen Euro mehr als üblich – diese Mehrerlöse werden eins zu eins an die Robert-Enke-Stiftung gespendet.

„Mit dem Erwerb des Bayern-Tickets kann man diesmal nicht nur das Duell mit der aktuell besten deutschen Mannschaft live im Stadion verfolgen, man setzt sich auch gleichzeitig für eine gute und wichtige Sache ein: Die Robert-Enke-Stiftung leistet sensationelle Arbeit zur Behandlung und Enttabuisierung der Krankheit Depression“, erklärt 96-Manager Horst Heldt. „Wir waren 2010 Mitbegründer und unterstützen die Stiftung gemeinsam mit den 96-Fans seither mit vielen Projekten.“

Die Zusammenarbeit wird künftig noch nachhaltiger. In alle neuen Spielerverträge der 96-Profis wird von nun an ein Passus eingearbeitet, laut dem ab 2020 ein bestimmter Prozentsatz des Gehaltes an die Stiftung fließt. So werden auch folgende Spielergenerationen für ein Thema sensibilisiert, das ein Teil unserer Gesellschaft ist und auch vor dem Profisport nicht haltmacht. Das hat die Tragödie um unseren ehemaligen Kapitän und Nationaltorwart Robert Enke schmerzlich vor Augen geführt.