Breites Repertoire vorgestellt

Gemeinsames Konzert von Kum ba jah und Joy of Gospel

Region. In der vollbesetzten Jonnaniskirche in Neustadt fand kürzlich ein gemeinsames Gospelkonzert des gastgebenden Chores Kum Ba Yah und des Chores Joy of Gospel aus Helstorf statt. Der Einladung sind die Helstorfer nur allzu gern gefolgt. Neben drei gemeinsamen Liedern präsentierten beide Chöre Ausschnitte aus ihrem aktuellen Repertoire. Gerade die gemeinsamen Lieder – gesungen durch einen 48 Sänger umfassenden Chor – wurden vom Publikum mit besonderer Anerkennung belohnt.Sehr zur Freude der Sänger von Joy of Gospel konnten erstmals Lieder des neuen Repertoires zum Konzertjubiläum am 7. Mai öffentlich vorgestellt werden. Hier deckt der Chor ein breites Liedspektrum ab – beginnend mit afrikanischen Traditionals, über Spirituals bis hin zu gefühlvollen Worship Vorträgen, in denen besonders das Lob Gottes im Vordergrund steht. Ein Highlight des Konzertes war das von der Sopranistin Ricarda Woeste gemeinsam mit dem Chor Joy of Gospel vorgetragene Lied Hallelujah des gerade verstorbenen Komponisten Leonhard Cohen.Wer mehr von Joy of Gospel hören möchte hat am 25. März in Gilten und am 2. April in Engelbostel dazu Gelegenheit.Interessierte Sänger und solche, die es gern werden wollen, sind dienstags um 19.45 Uhr im Gemeindehaus Helstorf, Brückenstraße 13 bei den gemeinsamen Proben herzlich willkommen.