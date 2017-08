Caren Marks: Neues Infotool für Familienleistungen unterstützt Eltern

Caren Marks: Neues Infotool für Familienleistungen unterstützt Eltern

Region. Das Bundesfamilienministerium will Familien einen besseren und schnelleren Überblick über die möglichen Familienleistungen bieten: Das neue Infotool Familienleistungen bietet diesen Service.

„Mithilfe dieses digitalen Angebotes können werdende Eltern und Familien durch die Eingabe von nur wenigen Angaben herausfinden, welche Familienleistungen oder auch weitere Unterstützungsangebote für sie in Frage kommen. Auf www.infotool-familie.de gibt es einen kompletten Überblick über das Angebot der familienpolitischen Leistungen“, erläutert die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium und SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks. Auch die Beantragung von Leistungen will die Bundesfamilienministerin in Zukunft weiter vereinfachen: Noch in diesem Jahr soll es möglich werden, das Elterngeld als erste familienpolitische Leistung online zu beantragen. Weitere Informationen auf: www.infotool-familie.de