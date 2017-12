Der 96-Winterfahrplan: Trainingsstart am 29. Dezember 2017

Hannover. Nur 15 Vorbereitungstage liegen vom Trainingsauftakt an vor dem Start in die zweite Saisonhälfte mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05.

So sieht die 96-Planung für die Vorbereitung auf die Rückrunde aus: Nach dem fulminanten 4:4-Unentschieden gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntagnachmittag steht für Spieler und Trainer von Hannover 96 nur ein kurzer Weihnachtsurlaub an, denn: Die Rückrunde beginnt mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 bereits am Samstag, den 13. Januar 2018 um 15:30 Uhr.

Der Startschuss für die Rückrundenvorbereitung fällt mit einer Trainingseinheit am Freitag, den 29. Dezember, um 11 Uhr.

Hannover 96 nimmt dann am H-Hotels-Wintercup in Bielefeld teil. Am Samstag, den 6. Januar 2018, treten zudem Hertha BSC, der 1. FC Köln und DSC Arminia Bielefeld an. Es gibt zunächst zwei Halbfinals - 96 trifft auf den DSC - und anschließend ein Spiel um Platz 3 sowie das große Finale. Tickets sind im Vorverkauf online www.hannover96.de/wintercup2018 erhältlich.

Kurz vor dem Rückrundenstart empfängt Hannover 96 den SC Paderborn. Der letzte Test vordem Pflichtspielauftakt gegen den derzeitigen Tabellenzweiten der 3. Liga findet am Dienstag, den 9. Januar 2018, im Eilenriedestadion statt. Anstoß ist um 15 Uhr. Tickets sind ab Anfang Januar in den 96-Fanshops erhältlich. Die Karten kosten 10 Euro, beziehungsweise ermäßigt 5 Euro (Kinder bis einschließlich 14 Jahre, Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderten-ausweis) - Kinder bis fünf Jahre können die Partie wie gewohnt gratis verfolgen.