Die eigene Zukunft gestalten – mit Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung

Beratung der Betreuungsstelle der Region Hannover in Hannover

Region. Ein Unfall, eine Krankheit oder eine seelische Krise: Jeder kann auf fremde Hilfe angewiesen sein. Wer aber hat dann die rechtliche Befugnis, in Vertretung Dokumente zu unterschreiben oder Rechnungen zu begleichen? Wer muss Entscheidungen treffen, die die Gesundheit, das Vermögen, den Wohnort oder die Lebensqualität betreffen? Am Freitag, 1. Dezember, informiert die Betreuungsstelle der Region Hannover in ihrer offenen Sprechstunde über Möglichkeiten der privatrechtlichen Vorsorge durch Vollmachtserteilung und zur Betreuungsverfügung. Von 9 bis 12 Uhr steht das Beraterteam an der Marktstraße 45 in Hannover für Fragen zur Verfügung. Die Sprechstunde ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da es sich um Einzelgespräche handelt, können Wartezeiten entstehen. Weitere Informationen unter Telefon (05 11) 61 62 35 40.